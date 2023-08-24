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Ракурс
Украинки вышли с флагом к памятнику Шевченко в Евпатории

Украинки вышли с флагом к памятнику Шевченко в Евпатории (ВИДЕО)

24 авг 2023, 14:51
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В тимчасово окупованій Євпаторії українки з нагоди Дня Незалежності вирішили покласти квіти та підняти український прапор біля пам’ятника Тарасу Шевченку.


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Про це повідомив 24 серпня журналіст Юрій Бутусов.

Проте, цілком прогнозовано z-патріоти не дозволили цього зробити, відібравши у жінок квіти, — написав Бутусов у Телеграм.

Він також подякував усім українцям, котрі нині перебувають на окупованих територіях та попри страх розправи, висловлюють свою позицію та відкрито заявляють, що вони — українці.

Источник: Ракурс


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