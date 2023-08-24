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Украинки вышли с флагом к памятнику Шевченко в Евпатории
Украинки вышли с флагом к памятнику Шевченко в Евпатории (ВИДЕО)https://racurs.ua/n186509-ukrainki-vyshli-s-flagom-k-pamyatniku-shevchenko-v-evpatorii-video.htmlРакурс
В тимчасово окупованій Євпаторії українки з нагоди Дня Незалежності вирішили покласти квіти та підняти український прапор біля пам’ятника Тарасу Шевченку.
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Про це повідомив 24 серпня журналіст Юрій Бутусов.
Проте, цілком прогнозовано z-патріоти не дозволили цього зробити, відібравши у жінок квіти, — написав Бутусов у Телеграм.
Він також подякував усім українцям, котрі нині перебувають на окупованих територіях та попри страх розправи, висловлюють свою позицію та відкрито заявляють, що вони — українці.
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