Энн Эпплбаум о смерти Пригожина: путин нуждался в зрелищном акте насилия

https://racurs.ua/n186508-enn-epplbaum-o-smerti-prigojina-putin-nujdalsya-v-zrelischnom-akte-nasiliya.html

Ракурс

Заколот ватажка російський бойовиків з так званої ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина проти керівництва армії та міністерства оборони рф значно похитнув позиції російського диктатора володимира путіна, що він не міг залишити без відповіді, навіть попри повідомлення про нібито залагодження конфлікту.

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23 серпня у авіакатастрофі в Тверській області росії міг загинути Пригожин та керівництво ПВК «Вагнера». Міжнародні оглядачі обговорюють значення можливої загибелі Пригожина для режиму в кремлі та розглядають різні сценарії подій, які ця загибель може спричинити, пише «Голос Америки».

Низка західних аналітиків переконані, що після невдалого заколоту «Пригожин жив на позичений час», і нікого не здивувало, що він загинув через два місяці після того, як повів найманців на москву. Проте багатьох експертів здивувало показове «вбивство у погожу літню днину».

путіну потрібно було щось видовищніше: театральне, публічне насильство; насильство такого роду, що збиває літак одразу після зльоту посеред сонячного дня; насильство, що має залякати будь-кого, хто таємно бажав Пригожину перемоги, — вважає американська журналістка та дослідниця ГУЛАГу Енн Епплбаум.

Про це вона написала у Twitter. У своїй статті для журналу Atlantic Епплбаум зауважила, що у путінській росії загадковими смертями відомих осіб нікого не дивувати, але на початку йшлося про опонентів режиму — серед них і політики, такі Галина Старовойтова, чи Борис Нємцов, чи журналісти, такі як Ганна Політковська. Водночас після початку повномасштабного вторгнення в Україну з’явилася нова категорія жертв — представники бізнес еліт, які проявили недостатню лояльність. Топ-посадовців нафтової індустрії знаходили повішеними, зарізаними, застреленими, або вони випадали з вікон.

Проте Пригожин був найближчим соратником путіна — його «кухарем у кремлі, бійцем у Сирії та Україні, власником армії тролів, які намагалися вплинути на президентські вибори у США.

На її думку, за цим насильством має прийти інше насильство — ті, хто мав якісь справи, чи симпатизував Пригожину будуть знати, що вони — наступні.