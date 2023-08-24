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Ракурс
Сеть H&M объявила дату возобновления работы в Украине

Сеть H&M объявила дату возобновления работы в Украине

24 авг 2023, 13:58
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Шведська мережа магазинів одягу H&M планує розпочати поступове відновлення роботи в Україні вже цьогоріч з листопада.


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Про це йдеться у повідомленні на сайті шведського ритейлера.

Компанія веде тісний діалог із партнерами та владою і планує поступово знову відкрити більшість своїх магазинів у країні з листопада 2023 року, — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що наразі триває підготовка до відкриття магазинів, де це можливо, водночас безпека співробітників залишається пріоритетом H&M.

Також H&M планує брати участь у програмах допомоги та відновлення, співпрацювати з місцевими організаціями та підтримувати Україну в процесі відновлення.

Нагадаємо, Hennes&Mauritz A (H&M) — друга за величиною в Європі мережа магазинів одягу. На початок повномасштабного вторгнення мережа H&M в Україні налічувала п’ять магазинів у Києві, по одному — в Одесі, Харкові та Львові. H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні з 24 лютого 2022 року.

Источник: Ракурс


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