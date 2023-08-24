Украина имеет полное моральное право атаковать территорию рф - сенатор США

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Збройні сили України мають повне моральне право атакувати територію росію за допомогою української зброї. Таку заяву зробив американський сенатор Річард Блюменталь на прес-конференції в Києві.

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Українці атакують росію на її території українською зброєю. Як ми можемо питати українців про використання своєї зброї, сидячи в бункері? Після того, як я побував в Бучі, де росіяни вбивали жінок і дітей зі зв’язаними руками пострілом в голову сотнями, я цього не можу пробачити російським військовим. Я вважаю, що українці мають абсолютно повне моральне право робити те, що вони роблять, — цитує Блюменталя «Укрінформ».

Сенатор зазначив, що народ України живе в умовах постійних атак, тому нашій державі слід допомогти з системами ППО.

Зі слів Блюменталя, адміністрація президента США Джо Байдена готова надати більше систем ППО. При цьому проблема полягає у необхідності виготовити цю зброю. Він зазначив, що слід стимулювати постачальників швидше виконувати виробничі замовлення.

Американський сенатор також наголосив на необхідності прискорити навчання українських пілотів на F16. Він вважає, що ці винищувачі змінять правила гри на полі бою.

Нагадаємо, що представник Держдепартаменту США заявляв, що Вашингтон «не заохочує" Україну здійснювати атаки на рф, проте Київ самостійно ухвалює рішення щодо захисту від окупантів.