Мережа H&M оголосила дату відновлення роботи в Україні

https://racurs.ua/ua/n186507-mereja-h-m-ogolosyla-datu-vidnovlennya-roboty-v-ukrayini.html

Ракурс

Шведська мережа магазинів одягу H&M планує розпочати поступове відновлення роботи в Україні вже цьогоріч з листопада.

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Про це йдеться у повідомленні на сайті шведського ритейлера.

Компанія веде тісний діалог із партнерами та владою і планує поступово знову відкрити більшість своїх магазинів у країні з листопада 2023 року, — йдеться в повідомленні.

Наголошується, що наразі триває підготовка до відкриття магазинів, де це можливо, водночас безпека співробітників залишається пріоритетом H&M.

Також H&M планує брати участь у програмах допомоги та відновлення, співпрацювати з місцевими організаціями та підтримувати Україну в процесі відновлення.

Нагадаємо, Hennes&Mauritz A (H&M) — друга за величиною в Європі мережа магазинів одягу. На початок повномасштабного вторгнення мережа H&M в Україні налічувала п’ять магазинів у Києві, по одному — в Одесі, Харкові та Львові. H&M Group тимчасово закрила свої магазини в Україні з 24 лютого 2022 року.