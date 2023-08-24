Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Українки вийшли з прапором до пам’ятника Шевченку в Євпаторії

Українки вийшли з прапором до пам’ятника Шевченку в Євпаторії (ВІДЕО)

24 сер 2023, 14:51
999

В тимчасово окупованій Євпаторії українки з нагоди Дня Незалежності вирішили покласти квіти та підняти український прапор біля пам’ятника Тарасу Шевченку.


.

Про це повідомив 24 серпня журналіст Юрій Бутусов.

Проте, цілком прогнозовано z-патріоти не дозволили цього зробити, відібравши у жінок квіти, — написав Бутусов у Телеграм.

Він також подякував усім українцям, котрі нині перебувають на окупованих територіях та попри страх розправи, висловлюють свою позицію та відкрито заявляють, що вони — українці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів