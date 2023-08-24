Українки вийшли з прапором до пам’ятника Шевченку в Євпаторії

https://racurs.ua/ua/n186509-ukrayinky-vyyshly-z-praporom-do-pam-yatnyka-shevchenku-v-ievpatoriyi-video.html

Ракурс

В тимчасово окупованій Євпаторії українки з нагоди Дня Незалежності вирішили покласти квіти та підняти український прапор біля пам’ятника Тарасу Шевченку.

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Про це повідомив 24 серпня журналіст Юрій Бутусов.

Проте, цілком прогнозовано z-патріоти не дозволили цього зробити, відібравши у жінок квіти, — написав Бутусов у Телеграм.

Він також подякував усім українцям, котрі нині перебувають на окупованих територіях та попри страх розправи, висловлюють свою позицію та відкрито заявляють, що вони — українці.