Пивному гиганту удалось продать свой бизнес в россии за 1 евро

https://racurs.ua/n186533-pivnomu-gigantu-udalos-prodat-svoy-biznes-v-rossii-za-1-evro.html

Ракурс

Компанія Heineken оголосила про продаж активів у росії. Покупцем став найбільший виробник парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції в аерозольній упаковці зі Ставропілля, пише Forbes.

.

Прес-служба нідерландської пивоварної компанії повідомила, що завершила угоду з продажу.

100% акцій Heineken у росії (ТОВ «Об'єднані пивоварні Хейнекен») продано всього за 1 євро, повідомили у прес-релізі компанії. Але покупцю доведеться погасити внутрішньогрупову заборгованість російського бізнесу перед Heineken у розмірі близько 100 млн євро.

За оцінкою Heineken, продаж російських активів принесе «очікуваний загальний сукупний збиток у розмірі 300 млн євро».

На відміну від інших найбільших міжнародних компаній (наприклад, Renault-Nissan), угода не передбачає зворотного викупу. Новому власнику дістануться всі активи Heineken, що залишилися в росії, включно зі сімома пивоварними заводами.

Покупцем стала група «Арнест» — виробник парфумерно-косметичної та господарсько-побутової продукції в аерозольній упаковці. Серед його продукції — дезінфектори, антиперсперанти, освіжувачі повітря та дихлофос.

У березні минулого року після початку війни в Україні компанія Heineken оголосила про те, що зупиняє операції в росії. Пізніше один із найбільших виробників пива у світі ухвалив рішення повністю піти з росії та передати російський бізнес новому власнику. Процес у результаті затягнувся до кінця літа 2023 року.

Виробництво пива під брендом Heineken у росії припинили ще навесні 2022 року, а тепер протягом півроку буде припинено виробництво пива під брендом Amstel. Залишаться лише російські марки з портфеля Heineken.

Інша найбільша пивоварна компанія Carlsberg, яка збиралася продати російський бізнес, не змогла цього зробити, оскільки російський диктатор володимир путін передав її активи в управління Росмайну.

Після цього наприкінці липня компанія Heineken попереджала про умови виходу з російських активів, що ускладнилися, на тлі «недавніх подій», нагадавши, що її заявка на схвалення операції з продажу активів у росії очікує схвалення влади.