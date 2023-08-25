NYT: россия пытается создать долгосрочное ИПСО в США и Европе

https://racurs.ua/n186563-nyt-rossiya-pytaetsya-sozdat-dolgosrochnoe-ipso-v-ssha-i-evrope.html

Ракурс

Спецслужби росії нині використовують спеціальні методи впливу, щоб приховати участь кремля у культивуванні проросійських та антиукраїнських наративів у США та Європі.

.

Про це йдеться у матеріалі The New York Times із посиланням на розсекречений аналіз американської розвідки.

У США вважають, що москва прагне відновити свій вплив на громадську думку та маніпулювати нею і, водночас, приховати, що це робота її спецслужб. Зокрема, ФСБ рф таємно використовувала союзників всередині нібито незалежних організацій для поширення своєї пропаганди та розвитку зв’язків з новими лідерами. Ці зусилля розраховані на тривалий період часу.

росія мала на меті розвинути мережу «молодих лідерів» у США та Європі, які підтримають Кремль або поширюватимуть проросійські наративи у своїх країнах.

У матеріалах розвідки США згадуються четверо росіян, які працювали на рф. Зокрема, звинувачена у шпигунстві та оголошена в міжнародний розшук Наталія Бурлінова. Вона в навчальних закладах вербувала громадян США для участі в заснованій нею неурядовій організації «Креативна дипломатія» (фактично кампанія з підготовки кадрів), яку фінансувала ФСБ. Таким чином Кремль хотів створити мережу «майбутніх західних впливових осіб», які стали б прихильниками рф.