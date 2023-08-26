Мечтал самолетами F-16 в украинском небе и договаривался с союзниками - Игнат о погибшем Джусе

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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що загиблий в авіакатастрофі на Житомирщині пілот Андрій Пільщиков з позивним Juice марив літаками F-16 в українському небі та був чудовим комунікатором з західними союзниками.

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Juice розповідав мені геть про все на світі, що стосується авіації та ЗРВ, писав тисячі повідомлень у месенджери. Дивно, але я вже якось звик до його прискіпливих зауважень. Як тепер без цього?, — написав Ігнат у Facebook

За його словами, Андрій Пільщиков — не просто пілот, а це був молодий офіцер із «мега знаннями і мега талантом».

Це був чудовий комунікатор, він був рушієм реформ в авіації Повітряних Сил, учасником багатьох проєктів. Я часто підтримував його шалені ідеї, які давали неймовірний результат! Майор Андрій Пільщиков присвятив своє коротке, але дуже яскраве життя бойовій авіації, він марив F-16-ми в українському небі! І він зробив величезну роботу щодо цього питання, — каже Ігнат.

Рік тому у США Пільщиков зустрічався з американськими урядовцями, розповідав про нагальні потреби Повітряних Сил, був постійно на зв’язку з каліфорнійськими пілотами, був головним рушієм адвокаційної групи із просування багатьох рішень по F-16.

Меланія Подоляк, відома волонтерка, написала пронизливий пост про свого коханого, бойового пілота Пільщикова, який загинув в авіакатастрофі на Житомирщині.

Нагадаємо, що троє українських пілотів загинули унаслідок зіткнення двох навчально-бойових літаків L-39.

Із сумом повідомляємо, що 25 серпня 2023 року на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39, — йдеться в повідомленні ПС.

Пільщиков був льотчиком винищувача МіГ-29, брав участь у повітряній обороні Києва. В інтерв’ю західним медіа закликав партнерів надати Україні сучасні винищувачі.