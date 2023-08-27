Фото: Офис президента

https://racurs.ua/n186608-aviakatastrofa-v-jitomirskoy-oblasti-v-vsu-rasskazali-o-pogibshih-pilotah.html

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Авіакатастрофа 25 серпня у Житомирській області призвела до загибелі трьох українських пілотів.

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Окрім Андрія Пільщикова (Джуса), загинули ще В’ячеслав Мінка та Сергій Проказін. Всі вони були льотчиками 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування «Центр». Під час повномасштабної агресії рф кожен з них був задіяний до виконання повітряних операцій із захисту України, в тому числі тактичних завдань на Східному та Запорізькому напрямках. Про це повідомила бригада тактичної авіації міста Васильків.

Майор В’ячеслав Мінка мешкав у Київській області. Він знову сів за штурвал у 2015 році, після російської агресії на Донбасі та окупації Криму. З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі.

Майор Сергій Проказін проживав на Полтавщині. Для авіації він присвятив 24 роки, пройшов шлях від льотчика до заступника командира бригади. З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. За словами побратимів, він був щирим і був готовий прийти на допомогу у непростих ситуаціях.

Капітан Андрій Пільщиков із позивним Juice родом із Харкова. В авіації він провів вісім років, мав понад 500 годин нальоту з початку повномасштабного російського вторгнення. Він виконував бойові завдання у складних умовах, здобув низку державних та відомчих нагород.

Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16, — наголосили в бригаді.

Нагадаємо, напередодні стало відомо про зіткнення двох українських навчальних літаків L-39 увечері 25 серпня на Житомирщині. Внаслідок авіакатастрофи загинули троє пілотів. Серед них — відомий льотчик з позивним Джус.