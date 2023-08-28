Чтобы путин не казался дедом – в Кремле определились, кто пойдет на президентские выборы 2024 года

https://racurs.ua/n186631-chtoby-putin-ne-kazalsya-dedom-v-kremle-opredelilis-kto-poydet-na-prezidentskie-vybory-2024-goda.html

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У політичному блоці адміністрації президента (АП) рф, яким керує Сергій Кирієнко, визначилися зі «спаринг-партнерами», які «конкуруватимуть» із володимиром путіним на президентських виборах 2024 року.

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За словами двох джерел «Медузи», близьких до Кремля, одним із головних критеріїв їхнього відбору став вік. Серед зареєстрованих кандидатів не повинно бути політиків молодших 50 років. За оцінкою чиновників АП, наявність таких кандидатів у бюлетені може змусити росіян задуматися про те, що 70-річний Путін — «вже не та людина, яка приходила до влади з твердою рукою».

Наразі в АП розраховують, що на вибори, окрім Путіна, підуть представники трьох парламентських нібито партій: КПРФ, ЛДПР та «Нових людей» (лідер «Справедливої Росії» Сергій Миронов оголосив, що його партія не висуватиме кандидата і підтримає володимира путіна).

Кандидатом від КПРФ Кремль бачить Геннадія Зюганова.

Жодних темних конячок типу [висунутого комуністами у 2018 році бізнесмена Павла] Грудініна. Зюганов звичний президенту, має високий статус лідера партії, його прізвище знайоме кожному виборцю. При цьому він має стелю — кондовий електорат КПРФ, нових виборців він не залучатиме — пояснив один із співрозмовників «Медузи», близьких до АП.

2008 року на виборах президента Зюганов отримав 17%, 2012 року — 18%. Подібна стабільність рейтингу є важливою для Кремля — планується, що на майбутніх виборах путін набере «рекордний результат».

Кремлівський диктатор має отримати понад 80% голосів із явкою понад 70%. Цьому гіпотетично могло завадити повторення історії з Грудініним — тоді узгоджений із Кремлем кандидат почав несподівано набирати рейтинг, і АП довелося вести проти нього повноцінну кампанію з чорного піару.

З Зюгановим, що набрид усім, таких ексцесів не буде, — упевнений близький до АП співрозмовник «Медузи».

Зараз рейтинг довіри Зюганову щодо «Левада-Центру» становить 3%, рейтинг КПРФ за ВЦВГД — 10,2%.

Нагадаємо, що п’ять років тому путін, попри всі свої колишні обіцянки, знову став президентом Росії. А потім «обнулив» свої терміни — і розв’язав війну в Україні.