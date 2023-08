Украинские медиа опубликовали обращение об апокалипсисе, его продвигала пророссийская секта "АллатРа"

Українські медіа опублікували на своїх сайтах звернення нібито вченого Егона Чолакяна про апокаліпсис, який начебто насувається на планету Земля.

Просували його тези в соцмережах члени організації Creative society (до ребрендингу — проросійська секта «АллатРа»).

Видання «Бабель» отримало на редакційну пошту листи, у яких десятки невідомих людей вимагали «перестати приховувати правду» й опублікувати сенсаційне звернення американського вченого Егона Чолакяна до трьох світових лідерів, «від яких залежить майбутнє людства»: Джозефа Байдена, Сі Цзіньпіна і володимира путіна.

У зверненні Чолакян каже, що, за його спостереженнями, з ядром Землі відбувається щось погане і залишилося лише кілька років до самознищення планети. І, щоб запобігти цьому, вважає він, зусилля мають обʼєднати не лише політики, але й науковці.

Автори листів просили «Бабель» наслідувати приклад інших українських медіа, які вже опублікували це звернення — «Українські новини», УНІАН і NV.

На останньому новина про те, що «планеті лишилося кілька років», набрала понад пів мільйона переглядів. УНІАН опублікував звернення з плашкою «пресреліз», тобто на правах реклами.

Журналісти «Бабеля» з’ясували, що перше відео з Чолакяном зʼявилося на його YouТube-каналі Earth Save Science Collaborative 13 серпня 2023 року — того ж дня, що й сам канал.

На відео Чолакян розповів, що через численні катаклізми й деструктивні процеси в ядрі Землі до кінця світу залишилися лічені роки.

17 серпня на каналі опублікували друге відео, уже зі зверненням до «лідерів світу», в якому Чолакян повторив попередні тези, але стисло. На обкладинці другого відео чотири обличчя — самого Чолакяна, Джозефа Байдена, Сі Цзіньпіна і путіна. Також у середині серпня зʼявився лендінг Earth Save Science Collaborative з біографією Чолакяна, його фото і двома відео.

Щодо самого Егона Чолакяна, то видання з’ясувало, що зараз Чолакян — просто юрист і фізик на пенсії, живе в Кембриджі, штат Массачусетс. У його біографії йдеться, що 1972 року він закінчив Гарвардську школу права, працював податковим аналітиком у Комісії президента США з міжнародної торгівлі та інвестиційної політики й узагалі майже все життя робив карʼєру фахівця з міжнародного податкового права та національної безпеки, а зараз працює федеральним лобістом.

Згодом Чолакян зацікавився фізикою, був запрошеним дослідником у Гарварді та співпрацював з Массачусетським технологічним інститутом. Нібито працював у Європейській організації з ядерних досліджень (CERN) над проєктом Future Circular Collider — нового колайдера, що має замінити Великий адронний. А також працював над NISAR — проектом NASA для створення супутника, який має фіксувати природні процеси на Землі.

«Бабель» пише, що людина з таким прізвищем справді фігурує серед авторів звітів різних проєктів CERN, де він вказаний як співробітник Гарвардського університету та дослідницького центру Nevis Labs Колумбійського університету. Водночас на сторінці фізичного факультету в Гарварді згадок про Чолакяна немає. Сам Чолакян у біографії уточнює, що там він був дослідником у сфері національної безпеки, а не фізики. Інформації про його роботу в Колумбійському університеті «Бабель» не знайшов.

У профілі Чолакяна на LinkedIn майже немає згадок про діяльність у сфері природничих наук. Десятки заявлених місць роботи так чи інакше повʼязані з юриспруденцією, а також національною і кібербезпекою. Згадки про роботу в CERN і NASA є, але без конкретики.

Сторінка Чолакяна у Facebook говорить, що у 2020 році він навчався одразу на шести різних програмах у топових американських і європейських вишах. А сам він стверджує, що є сертифікованим фахівцем із психологічної допомоги, який працює з темами горя і втрати. Такі курси він нібито закінчив в Австралії.

Ще, звертає увагу видання, Чолакян регулярно поширює дописи голови української партії «Національна платформа» Катерини Одарченко (донька народного депутата V-VIII скликань та ексголови Херсонської ОДА Юрія Одарченка. Керує компанією SIC Group Ukraine, що займається політичним консалтингом) без перекладу англійською.

Наприклад, зазначає «Бабель», за кілька днів до повномасштабного вторгнення він поширив виступ, де Одарченко переконувала, що путін не наважиться почати великий наступ. Одарченко говорила українською. Лайкають його дописи переважно люди з пустими профілями, без підписників.

За місяць до створення свого YouТube-каналу, 9 липня, Чолакян виступав на ту саму тему на онлайн-конференції Global Crisis. There is a Way Out, що її проводила організація Creative society («Созидательное общество»). Там він теж розповідав про близький кінець світу і необхідність обʼєднатися для порятунку людства. Саме члени Creative society просували заяву Чолакяна в соцмережах. наприклад створювали події у Facebook в онлайні, чи запис заяви.

Creative society позиціює себе як міжнародний волонтерський рух, який займається вдосконаленням суспільства. Але, зазначає «Бабель», по суті, це ребрендинг організації «АллатРа», яка зʼявилася на початку 2010 років в Україні, а потім відкрила представництва в росії, Казахстані, Молдові, США і країнах ЄС. «АллатРу» часто називають сектою і псевдонауковим синкретичним культом, ідеї якого схожі на вірування відомої секти «Біле братство». Цей культ активно пропагував свою діяльність і вербував нових членів до 2018 року. Після цього почав працювати під новим інтернаціональним брендом Creative society.

На конференції, де на початку липня виступав Чолакян, був один із засновників «АллатРи» Ігор Данилов. Серед спікерів була й російська геофізикиня Єлизавета Хромова, яка підтвердила, що ядро Землі в кепському стані й кінець світу не за горами. Хромова також відома своїми заявами про необхідність єднання словʼянських народів під крилом росії.

«АллатРу» часто звинувачують у підтримці російської пропаганди.