Польша, Литва, Латвия и Эстония закроют границы с беларусью в случае «критического инцидента». Фото:

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Польща, Литва, Латвія та Естонія повністю закриють кордони з Білоруссю якщо станеться «критичний інцидент» за участю найманців ПВК «Вагнера». Країни очікують можливих інцидентів, у тому числі збройного характеру. Влада чотирьох країн вже закликала режим олександра лукашенка вивести «вагнерівців» із білорусі. Про це заявив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський, передає Polsat News.

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Якщо станеться критичний інцидент, незалежно від того, на якому кордоні це буде, ми застосуємо негайні заходи у відповідь. Всі прикордонні переходи, які наразі відкриті — як пасажирські, так і вантажні — будуть закриті, — зазначив він.

Камінський наголосив, що смерть ватажків приватної військової компанії «Вагнера» Євгенія Пригожина і Дмитра Уткіна «не змінює фактичної ситуації в Білорусі».

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву повідомляли, що на території білорусі кількість найманців російської приватної військової компанії «Вагнер» зменшилася з 5,8 тис. до 4,4 тис. Причиною цього є відсутністю фінансування зі сторони рф.

Джерело: Polsat News