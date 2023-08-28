Руководство ТЦК в Харьковской области «отмыло» 700 тыс. грн. Фото: Нацполиция

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Керівництво одного з Територіальних центрі комплектування у Харківській області погоріли на розкраданні бюджетних грошей.

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Начальник районного ТЦК та начальник відділу кадрового забезпечення цієї ж установи вигадали незаконну схему збагачення. На початку березня 2022 року керівник військкомату мобілізував жінку-підприємця, втім жінка службу не проходила, але зарплата їй нараховувалась. Про це 28 серпня повідомила Національна поліція.

За рік та чотири з половиною місяці служби у військкоматі, жінці незаконно нараховували зарплатню із надбавками і преміями. Загалом сума цих нарахувань склала близько 700 тис. грн.

Військовослужбовців поліція підозрює у привласненні, розтраті або заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем. Їм загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, 25 серпня в Одесі затримали співробітника Військово-лікарської комісії одного з районних військкоматів та двох його спільників. Зловмисники за 10 тис. дол. ставили фіктивну непридатність до військової служби, що дозволяло військовозобов’язаним чоловікам виїхати за кордон.