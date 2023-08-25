Працівник ВЛК Одеси за 10 тис. доларів підробляв документи призовників — ВЛК Одеси

https://racurs.ua/ua/n186551-pracivnyk-vlk-odesy-za-10-tys-dolariv-pidroblyav-dokumenty-pryzovnykiv-foto.html

Ракурс

В Одесі затримали співробітника Військово-лікарської комісії одного з районних військкоматів та двох його спільників. Про це 25 серпня повідомляє Офіс генерального прокурора.

.

Зловмисники за 10 тис. дол. ставили фіктивну непридатність до військової служби, що дозволяло чоловікам виїхати за кордон. Слідство встановило, що після отримання грошей чоловіків направляли на проходження ВЛК в Одесу, де їм ставили фіктивну непридатність до військової служби.

Тільки в цьому ТЦК цією схемою скористалися понад сто чоловіків призовного віку.

У фігурантів провели обшуки та знайшли докази.