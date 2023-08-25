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Ракурс
Працівник ВЛК Одеси за 10 тис. доларів підробляв документи призовників — ВЛК Одеси

Працівник ВЛК Одеси за 10 тис. доларів підробляв документи призовників (ФОТО)

25 сер 2023, 18:20
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В Одесі затримали співробітника Військово-лікарської комісії одного з районних військкоматів та двох його спільників. Про це 25 серпня повідомляє Офіс генерального прокурора.


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Зловмисники за 10 тис. дол. ставили фіктивну непридатність до військової служби, що дозволяло чоловікам виїхати за кордон. Слідство встановило, що після отримання грошей чоловіків направляли на проходження ВЛК в Одесу, де їм ставили фіктивну непридатність до військової служби.

Тільки в цьому ТЦК цією схемою скористалися понад сто чоловіків призовного віку.

У фігурантів провели обшуки та знайшли докази.

Джерело: Ракурс


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