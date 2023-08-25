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Сотрудник ВЛК Одессы за 10 тыс. долларов подделывал документы призывников (ФОТО)
Сотрудник ВЛК Одессы за 10 тыс. долларов подделывал документы призывников (ФОТО)https://racurs.ua/n186551-sotrudnik-vlk-odessy-za-10-tys-dollarov-poddelyval-dokumenty-prizyvnikov-foto.htmlРакурс
В Одесі затримали співробітника Військово-лікарської комісії одного з районних військкоматів та двох його спільників. Про це 25 серпня повідомляє Офіс генерального прокурора.
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Зловмисники за 10 тис. дол. ставили фіктивну непридатність до військової служби, що дозволяло чоловікам виїхати за кордон. Слідство встановило, що після отримання грошей чоловіків направляли на проходження ВЛК в Одесу, де їм ставили фіктивну непридатність до військової служби.
Тільки в цьому ТЦК цією схемою скористалися понад сто чоловіків призовного віку.
У фігурантів провели обшуки та знайшли докази.
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