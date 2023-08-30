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В ГУР подтвердили уничтожение Ил-76 в Пскове. Фото:

ГУР подтвердило уничтожение российских Ил-76 в Пскове

30 авг 2023, 13:48
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Нічна атака дронів на російський аеродром у Пскові призвела до знищення на пошкодження літаків.


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Українська розвідка підтвердила знищення чотирьох важких військово-транспортних літаків Іл-76, як про це раніше писали російські ЗМІ. Також є інформація про пошкодження ще кількох одиниць таких повітряних машин, але кількість суден уточнюється. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов 30 серпня заявив у коментарі «Громадському».

За його словами, знищені літаки окупантам вже не вдасться відновити та виконувати ними завдання. Росіяни використовують Іл-76 для транспортування особового складу окупантів та їхньої техніки.

Представник ГУР додав, що удар по псковському аеродрому було завдано з використанням спецтехніки й роботою відповідних груп на території та з території росії.

Нагадаємо, 30 серпня по російській федерації було завдано наймасованішого удару дронами з початку повномасштабної війни. Зокрема, під ударом опинився аеродром Пскова, де були уражені транспортні літаки Іл-76, нафтобаза та місце дислокації 104-го гвардійського десантно-штурмового полку.

ЗМІ писали про два знищені та чотири пошкоджені літаки Іл-76 та пошкодження ракетоносця Ту-22.

Джерело: «Громадське»

Источник: Ракурс


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