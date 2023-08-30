Клуб УПЛ из Харькова может прекратить существование из-за российских обстрелов

https://racurs.ua/n186721-klub-upl-iz-harkova-mojet-prekratit-suschestvovanie-iz-za-rossiyskih-obstrelov.html

Ракурс

Футбольний клуб Української прем'єр-ліги з Харкова «Металіст 1925» втратив основного інвестора — компанію АES Group.

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Третій ракетний удар наприкінці липня 2023 року по портовій інфраструктурі Одеської області став нокаутом для АES Group. Ми втратили практично всі активи на території України. Повітряна атака, яка мала місце вночі 10 серпня, завдала останнього нищівного удару. На жаль, така суть війни, така її ціна, такі її наслідки, — йдеться у заяві.

Власники Металіста 1925 — холдинг AES Group, до якого входять підприємства енергетичної, нафтопереробної та спиртової галузей. Нещодавні ракетні удари московитів по терміналу в Рені та нафтобазі в Дубно завдали величезних збитків компанії.

AES Group зараз бореться за виживання, їй не до футболу. Відтак — фінансування клубу припинено, написали автори проекту КДК.

Топ-менеджмент Металіста 1925 зараз екстрено шукає нових власників, але наразі надії мало.

Вже в наступному турі УПЛ — в неділю проти «Руху» команда, швидше за все, не зіграє. Таким чином клуб дає можливість футболістам встигнути знайти нову команду до закриття трансферного вікна.

Відповідно до регламенту УПЛ, якщо клуб проводить понад половину матчів сезону, а потім знімається зі змагань, то в решті матчів його суперникам зарахують технічну перемогу. Але якщо менше половини, то всі результати цього клубу анулюються.

Це означає, що «Шахтар» і «Олександрія», які встигли зіграти з «Металістом 1925» і перемогти, втратять по 3 очки в турнірній таблиці. А «Минай» і ЛНЗ, які програли Металісту 1925, навпаки — видихають, їхні поразки спишуться, тобто вони нічого не втратили у порівнянні з іншими командами.