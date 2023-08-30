Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Официальный Тбилиси не разрешил своей президентке Зурабишвили посетить Украину

Официальный Тбилиси не разрешил своей президентке Зурабишвили посетить Украину

30 авг 2023, 19:52
999

Грузинський уряд не дозволив президентці Саломе Зурабішвілі відвідати Україну і ще низку держав ЄС.


.

Візит в Україну був запланований 22−24 серпня — ймовірно, пов’язаний із самітом Кримської платформи.

Взагалі ж, відповідно до конституції Грузії, президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах лише за згодою уряду.

Провладна партія «Грузинська мрія» заявила, що Зурабішвілі хотіла розпочати своє турне з Німеччини вже 31 серпня.

Журналісти «Ехо Кавказу» пишуть, що так «Грузинська мрія» не може пробачити Зурабішвілі слова про недостатню підтримку урядом України та критику відновлення авіасполучення з рф.

Одна з депутаток теж вважає, що керівна партія «не лише не виконує рекомендації для отримання статусу кандидата в ЄС, а й відкрито саботує весь процес».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров