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Ракурс
Офіційний Тбілісі не дозволив своїй президентці Зурабішвілі відвідати Україну

Офіційний Тбілісі не дозволив своїй президентці Зурабішвілі відвідати Україну

30 сер 2023, 19:52
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Грузинський уряд не дозволив президентці Саломе Зурабішвілі відвідати Україну і ще низку держав ЄС.


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Візит в Україну був запланований 22−24 серпня — ймовірно, пов’язаний із самітом Кримської платформи.

Взагалі ж, відповідно до конституції Грузії, президент здійснює представницькі повноваження у зовнішніх відносинах лише за згодою уряду.

Провладна партія «Грузинська мрія» заявила, що Зурабішвілі хотіла розпочати своє турне з Німеччини вже 31 серпня.

Журналісти «Ехо Кавказу» пишуть, що так «Грузинська мрія» не може пробачити Зурабішвілі слова про недостатню підтримку урядом України та критику відновлення авіасполучення з рф.

Одна з депутаток теж вважає, що керівна партія «не лише не виконує рекомендації для отримання статусу кандидата в ЄС, а й відкрито саботує весь процес».

Джерело: Ракурс


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