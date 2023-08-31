Партизаны подожгли базу оккупантов в Мариуполе. Фото: Мариупольское сопротивление

https://racurs.ua/n186739-partizany-podojgli-bazu-vraga-v-okkupirovannom-mariupole-foto.html

Ракурс

Партизани підпалили базу росіян у тимчасово окупованому Маріуполі.

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Група «Ї» Маріупольського спротиву 31 серпня здійснила чергову вдалу акцію підпалу. На місці базування російських загарбників було знищено щонайменше чотири транспорті засоби ворога — «Газель», дві «Ниви» та «Буханка». Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Telegram.

Маріуполь продовжує випалювати русню, наближаючи перемогу! — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 30 серпня прогриміли вибухи в тимчасово окупованому Маріуполі. У місті фіксувалася робота російської протиповітряної оборони над Центральним та Кальміуським районами. Разом з тим ворог піднімав у повітря авіацію, яка пішла з напряму Ростова-на-Дону.