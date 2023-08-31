Министр обороны Грантс Шеппс. Фото:

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Бен Воллес офіційно пішов у відставку з посади міністра оборони Великої Британії.

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Очільник оборонного відомства заявив, що за роки його діяльності британська армія зміцніла. Він також подякував британському прем'єр-міністру Ріші Сунаку за дружбу, запевнивши, що і далі підтримуватиме главу уряду. Прем'єр вже прийняв відставку Воллеса й заявив, що той «з відзнакою служив Британії». Про це повідомляє SkyNews.

Також сьогодні Сунак призначив свого нового міністра оборони. Наступником Воллеса став Грантс Шеппс, який має досвід роботи в уряді.

Шеппс очолював Міністерсто енергетики та вуглецевої нейтральності Великої Британії, а раніше працював міністром Кабінету міністрів, міністром транспорту та недовго був міністром внутрішніх справ. Нещодавно Шеппс відвідував Київ та рішуче засудив агресію росії проти України.

Чекаю продовження підтримки Британією України в її боротьбі проти варварського вторгнення путіна, — заявив Шеппс після призначення міністром оборони.

Нагадаємо, у липні міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що ухвалив рішення залишити свою посаду найближчими місяцями. Він мав намір залишити посаду міністра оборони під час чергових перестановок в уряді, які прем'єр-міністр Ріші Сунак, може провести вже у вересні.

Джерело: SkyNews