Роман Завлок был отправлен в СИЗО. Фото: Общественное

https://racurs.ua/n186775-skandalnogo-fitnes-trenera-iz-poltavy-sud-otpravil-v-sizo.html

Ракурс

Суд Полтави обрав запобіжний захід скандальному блогеру Роману Завлоці, який публічно ображав військових.

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Фітнес-тренера відправили до СІЗО на два місяці. Про такий запобіжний захід строком на 60 діб клопотали прокурори. Фігурант загалом поширив близько 70 публікацій, що дискредитують військовослужбовців, які здійснюють заходи із забезпечення стримування збройної агресії росії. Блогеру загрожує до 5 років увʼязнення. Про це повідомила поліція Полтавської області.

Сам Заволока під час засідання сказав, що ненавидить росію, бо вона розпочала повномасштабну війну. Заявив, що виступає проти корупції у владі.

І я усіма силами намагаюся звести неправомірні дії людей у владі корупційних, які беруть з війни хлопців, які постраждали, які отримали поранення, контузії. І замість того, щоб зробити їм виплату та посадити вдома, вони ставлять їх патрулювати вулиці та вручати людям повістки, розуміючи, що люди будуть реагувати на це агресивно, — зазначив фігурант.

Нагадаємо, 29 серпня правоохоронці затримали в Полтаві 27-річного Instagram-блогера Романа Заволоку. Поліція проти нього відкрила провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство), а полтавський обласний Територіальний центр комплектування та СП написав заяву в Службу безпеки України за образи військовому і за заперечення агресії рф (ст. 435−1 та 436−2 ККУ).

У серпні цей фітнес-тренер став відомим через те, що плюнув у ветерана війни й назвав його «придурком» за рішення — піти добровольцем на війну. Образи військового він знімав на відео та публікував у соцмережах.