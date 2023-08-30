Затримали полтавського фітнес-тренера. Фото: «Полтавщина»

https://racurs.ua/ua/n186711-zatrymaly-poltavskogo-fitnes-trenera-za-pluvok-u-veterana-zsu-foto.html

Ракурс

Фітнес-тренер та блогер з Полтави Роман Заволока був затриманий правоохоронцями за систематичні образи військових.

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Ввечері 29 серпня на вулиці Соборності поблизу одного з закладів силовики затримали 27-річного Instagram-блогера Романа Заволоку. Спільно працювали співробітники СБУ та спецпризначенці КОРД. Блогер, ймовірно, чинив опір й отримав травми. Про це повідомило місцеве видання «Полтавщина».

Проти затриманого відкрили кримінальні провадження за кількома статями. Поліція відкрила провадження за ч. 2 ст. 296 (хуліганство), а полтавський обласний Територіальний центр комплектування та СП написав заяву в Службу безпеки України за образи військовому і за заперечення агресії рф (ст. 435−1 та 436−2 ККУ).

ЗМІ опублікувало фото із місця затримання блогера.

В СБУ заявили, що затриманий вже неодноразово намагався дискредитувати українських захисників, які воюють з загарбниками. Спецслужба перевіряє інформацію, що провокативні відео і дописи зловмисника могли використовуватися кремлівськими пропагандистами для поширення нових фейків про війну в Україні.

Нагадаємо, у серпня Роман Заволока плюнув у ветерана війни й назвав його «придурком» за рішення — піти добровольцем на війну. Усі свої ролики він публікував на власному каналі. Зокрема, відео, де він ображає співробітників військкомату, тренер публікував 2 і 17 липня та 26 серпня.