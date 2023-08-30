Кафе та ресторани в Києві працюватимуть до 23.00. Фото:

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Заклади громадського харчування в Києві працюватимуть на годину довше.

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Новий графік, який передбачає роботу кафе та ресторанів до 23.00 запрацює з 1 вересня. З відповідним проханням до столичної влади звернулись представники Національної ресторанної асоціації України. Заклади про нинішню роботу таких закладів було ухвалене, коли комендантська година розпочиналася о 23.00. Зараз вона розпочинається опівночі. Рада оборони Києва ухвалила рішення про новий графік. Про це міський голова Києва Віталій Кличко повідомив у Telegram.

За словами мера, підприємці під час зустрічі з міською владою обґрунтували доцільність такого рішення й наголосили, що подовження часу роботи закладів сприятиме поліпшенню економічної ситуації у столиці, створенню додаткових робочих місць та збільшенню надходжень від податків, зборів і платежів до бюджетів усіх рівнів.

Як відомо, зараз комендантська година в Києві триває із 00.00 до 5.00. Під час неї заборонено: перебувати на вулиці та у громадських місцях та переміщатися транспортом без спецперепустки або пішки. Дозволяється виходити з дому тільки до найближчого укриття у разі повітряної тривоги.

Нагадаємо, у червні мер Києва Віталій Кличко змусив директора департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександра Никоряка написати заяву на звільнення. Тоді чиновника в глибоку комендантську годину помітили на виході з ресторану.