Кличко наказав писати заяву на звільнення чиновнику КМДА, який ходить ресторанами у комендантську годину

https://racurs.ua/ua/n183858-klychko-nakazav-pysaty-zayavu-na-zvilnennya-chynovnyku-kmda-yakyy-hodyt-restoranamy.html

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Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений.

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Сказав йому писати заяву, — написав Кличко у своїх соцмережах.

Нещодавно «Українська правда» отримала інформацію про те, що деякі столичні заклади преміум класу працюють в комендантську годину. За словами джерел, робота ресторанів не припиняється навіть під час останнього місяця постійних обстрілів Києва.

Журналісти вирішили витратити ніч з суботи на неділю 3 червня для того, щоб перевірити столичні ресторани. Як виявилося, заклади не просто працюють вночі, а їх навіть відвідують забудовники, правоохоронці та київські чиновники, які мають слідкувати за дотриманням комендантського часу.

На виході одного з ресторанів УП помітила Никоряка — він святкував день народження дружини у комендантську годину під час повітряної тривоги в ресторані в центрі Києва.

Никоряк приїхав до ресторану за кілька хвилин до комендантської та поїхав о другій ночі на авто столичного забудовника Артура Мхітаряна.

Це конфлікт інтересів. Адже департамент Никоряка — це часто ключова інстанція, яка може зупиняти будівництва, виписувати приписи та штрафи, — написав автор розслідування Михайло Ткач.

Кличко написав 7 червня, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян, а чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність.