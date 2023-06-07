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Кличко наказав писати заяву на звільнення чиновнику КМДА, який ходить ресторанами у комендантську годину
Кличко наказав писати заяву на звільнення чиновнику КМДА, який ходить ресторанами у комендантську годину (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n183858-klychko-nakazav-pysaty-zayavu-na-zvilnennya-chynovnyku-kmda-yakyy-hodyt-restoranamy.htmlРакурс
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що директор департаменту охорони культурної спадщини КМДА Олександр Никоряк, якого вночі, в глибоку комендантську годину, помітили на виході з ресторану, буде звільнений.
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Сказав йому писати заяву, — написав Кличко у своїх соцмережах.
Нещодавно «Українська правда» отримала інформацію про те, що деякі столичні заклади преміум класу працюють в комендантську годину. За словами джерел, робота ресторанів не припиняється навіть під час останнього місяця постійних обстрілів Києва.
Журналісти вирішили витратити ніч з суботи на неділю 3 червня для того, щоб перевірити столичні ресторани. Як виявилося, заклади не просто працюють вночі, а їх навіть відвідують забудовники, правоохоронці та київські чиновники, які мають слідкувати за дотриманням комендантського часу.
На виході одного з ресторанів УП помітила Никоряка — він святкував день народження дружини у комендантську годину під час повітряної тривоги в ресторані в центрі Києва.
Никоряк приїхав до ресторану за кілька хвилин до комендантської та поїхав о другій ночі на авто столичного забудовника Артура Мхітаряна.
Це конфлікт інтересів. Адже департамент Никоряка — це часто ключова інстанція, яка може зупиняти будівництва, виписувати приписи та штрафи, — написав автор розслідування Михайло Ткач.
Кличко написав 7 червня, що за порушення комендантської години є адміністративна відповідальність для всіх громадян, а чиновник, будь-якого рангу, несе ще й політичну відповідальність.
До правоохоронних органів звертаюся ще раз щодо контролю і притягнення до відповідальності розважальних та закладів харчування за їх роботу в комендантську годину, — додав мер столиці.
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