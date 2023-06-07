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Військові з дрона передали воду жінці з дітьми на дах затопленого будинку біля окупованих Олешок

Військові з дрона передали воду жінці з дітьми на дах затопленого будинку біля окупованих Олешок (ВІДЕО)

7 чер 2023, 13:50
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Українці роблять неможливе: військовим вдалося передати дроном жінці з дітьми пляшку з водою, які не мають змоги вибратися з затопленого будинку в Олешках.


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Військові 406 бригади коптером передали воду жінці з дітьми, які рятуються від води на даху затопленого будинку біля окупованих Олешок.

Раніше українські телеграм-канали писали, що українські військові зняли з дрона жінку з двома дітьми, які рятуються від води на даху затопленого будинку.

Вони знаходяться біля тимчасово окупованих Олешок, їх вже майже добу не евакуйовують окупанти.

Джерело: Ракурс


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