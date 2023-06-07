У чатах окупованих Олешок люди благають про допомогу і рятуються на дахах будинків (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n183845-u-chatah-okupovanyh-oleshok-ludy-blagaut-pro-dopomogu-i-ryatuutsya-na-dahah-budynkiv-foto.html

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Найважча ситуація на затоплених внаслідок вибуху на Каховській ГЕС територіях — на лівому березі Дніпра, що не контролюється урядом України.

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Окупанти не здійснюють евакуацію мирного населення із затоплених населених пунктів Херсонщини, хоча власні війська вивели.

Про це сказав постійний представник України в Радбезі ООН Сергій Кислиця під час спеціального засідання Радбезу.

Дипломат зазначив, що після підриву Каховської ГЕС на підконтрольній Україні території планується евакуація із 17 населених пунктів, у яких мешкають понад 17 тис. осіб, в окупованих районах лівобережжя евакуації підлягають 20 міст і сіл із населенням близько 25 тис.

Кислиця повідомив присутнім, що під водою можуть опинитися такі населені пункти, як Олешки та Гола Пристань. Часткове підтоплення також може зачепити Олександрівку, Широку Балку, Софіївку, Виноградне та інші села. Рівень води може піднятися на 1,5 м і більше.

Слова Кислиці підтверджує й листування у місцевих чатах: люди благають про допомогу.

Місцеві пабліки Херсона повідомляють, що в тимчасово окупованих Олешках вода в прибережній зоні доходить до дахів будинків, діти в істериці, мешканці дзвонять рідним і прощаються.

https://t.me/Tsaplienko/33551 Багато старих на дахах, човнів немає. Дістатись нема чим. Шукаємо спосіб допомоги. Жах у тому, що люди можуть не пережити цю ніч, особливо маленькі діти, — йдеться у повідомленні.

Щонайменше семеро людей вважаються зниклими після затоплення території внаслідок вибуху на Каховській ГЕС, заявив російський гауляйтер володимир леонтьєв.

З’ясовуємо зараз інформацію щодо зниклих, але, попередньо, ці люди теж евакуйовані із зон підтоплення, які перестали існувати — острови. Пастухи там були… Близько семи людей, про які ми знаємо точно, — цитує його Інтерфакс.

За словами леонтьєва, чотири населені пункти Херсонської області залишаються практично повністю затопленими:

Населений пункт Корсунка, крім останньої вулиці, весь під водою, Дніпряни, Кринки, Козачі Табори, що нижче за течією, затоплені по даху.

Рівень води після затоплення через руйнування Каховської ГЕС знижується, у Новій Каховці впав уже на 35 см, стверджує призначений Московією чиновник.

Нагадаємо, що приблизно 300 тварин зоопарку «Казкова Діброва» загинули в окупованій росіянами Новій Каховці.