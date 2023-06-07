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Военные с дрона передали воду женщине с детьми на крышу затопленного дома у оккупированных Олешек
Военные с дрона передали воду женщине с детьми на крышу затопленного дома у оккупированных Олешек (ВИДЕО)https://racurs.ua/n183857-voennye-s-drona-peredali-vodu-jenschine-s-detmi-na-kryshu-zatoplennogo-doma-u-okkupirovannyh.htmlРакурс
Українці роблять неможливе: військовим вдалося передати дроном жінці з дітьми пляшку з водою, які не мають змоги вибратися з затопленого будинку в Олешках.
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Військові 406 бригади коптером передали воду жінці з дітьми, які рятуються від води на даху затопленого будинку біля окупованих Олешок.
Раніше українські телеграм-канали писали, що українські військові зняли з дрона жінку з двома дітьми, які рятуються від води на даху затопленого будинку.
Вони знаходяться біля тимчасово окупованих Олешок, їх вже майже добу не евакуйовують окупанти.
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