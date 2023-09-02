Коллапс на рынке дронов из-за запрета экспорта китайских комплектующих - прогноз производителя

https://racurs.ua/n186809-kollaps-na-rynke-dronov-iz-za-zapreta-eksporta-kitayskih-komplektuuschih-prognoz-proizvoditelya.html

Ракурс

Колапсу на ринку дронів через заборону експорту китайських комплектуючих в Україні не буде.

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Українські розробники безпілотників готувалися до сценарію, коли Китай заборонить експорт комплектуючих до дронів в інші країни, та почали виробляти аналоги.

Наразі всі комплектуючі до самого масового продукту, FPV-дронів, яких в нашій країні виробляється понад 5 тис. штук на місяць, можна придбати в Україні. Про це розповів виробник БПЛА «Довбуш» та «Котигорошко» Володимир Яценко в ефірі Єдиного національного телемарафону.

З 1 вересня Китай на рівні керівництва країни заборонив експорт комплектуючих для безпілотників. І вже деякі компанії китайські повідомили іноземних виробників, що не будуть постачати своє обладнання. Це з такого не досить приємного, але я б оцінював ситуацію трошки з іншого боку. Бо українські виробники зробили те, що я завжди закликаю, — «хлопці, давайте вже не будемо інтеграторами, давайте вже будемо виробниками по суті», — розповів Яценко.

Українські виробники швидко переорієнтувалися і дві компанії вже виробляють аналоги китайському обладнанню, забезпечують ті потреби, які є для виробництва безпілотників.

Якщо брати масовий продукт, FPV-дрони, а їх зараз випускається приблизно понад 5 тис. штук на місяць, то вони вже повністю виробляються з українських комплектуючих.

І це просто супер. Я цим дуже пишаюся. Те що стосується більш великих, більш дорожчих безпілотників, то там є імпортні комплектуючі, але це вже не Китай, це вже трошки інший рівень, наприклад, Австралія, європейські виробники. Тобто колапсу на ринку виробників дронів через заборону експорту китайських комплектуючих не буде. Це мій впевнений прогноз, — розповів Яценко.

Крім того, він зазначив, що поява в української армії дронів, які можуть вражати цілі на території супротивника на відстані від 500 км з похибкою до 20 м, ставить Україну на один рівень з найкращими світовими виробниками зброї.