Суд избрал меру пресечения Коломойскому

https://racurs.ua/n186828-sud-izbral-meru-presecheniya-kolomoyskomu.html

Ракурс

Шевченківський районний суд Києва 2 вересня обрав запобіжний захід для олігарха Ігора Коломойського, якому сьогодні повідомили про підозру в шахрайстві та відмиванні грошей.

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Суд обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у виді триманні під вартою у Дніпрі на два місяці з альтернативою застави в понад 509 млн грн. Також його зобовʼязали здати усі документи й не спілкуватися зі свідками.

Слідство встановило, що впродовж 2013−2020 років Коломойський вивів за кордон понад півмільярда гривень, використовуючи інфраструктуру підконтрольних банків.

Раніше ЗМІ повідомляли, що прокурори клопотатимуть про арешт олігарха з альтернативою застави, орієнтовної до суми збитків у 570 млн грн.

Підозрюваний у шахрайстві і легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, свою провину не визнає. У суді олігарх висловився проти того, щоб його знімали. Тому судове засідання по обранню запобіжного заходу Коломойському проходило у закритому режимі.

Нагадаємо, 2 вересня працівники СБУ, БЕБ і Офісу генпрокурора вручили Коломойському підозру щодо відмивання великої суми коштів шляхом виводу за кордон. Зокрема, підозри оголошено за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме: