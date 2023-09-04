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Ракурс
ВСУ за неделю освободили еще 3 кв. км на Бахмутском направлении. Фото:

ВСУ за неделю освободили еще 3 кв. км на Бахмутском направлении — Маляр

4 сен 2023, 10:50
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Сили оборони України мали успіх на Бахмутському напрямку.


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Так, українські війська минулого тижня звільнили 3 кв. км на цьому напрямку. Зараз бої точаться на південному і північному флангах міста Бахмут. Про це заступник міністра оборони України Ганна Маляр 4 вересня повідомила під час включення з Military Media Center.

За її словами, минулого тижня «було дуже гаряче» в районах Кліщіївки, Курдюмівки та Озарянівки. Саме там звільнили 3 кв. км територій. А загалом з початку контрнаступу українських військ на Бахмутському напрямку звільнено вже 47 кв. км.

Нагадаємо, під Бахмутом лише за одну ніч бійці Сил оборони знищили кілька одиниць техніки окупантів, а загальна сума знищеного склала понад 5 млн дол.

Источник: Ракурс


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