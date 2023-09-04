Комиссия ООН до сих пор не видит доказательств геноцида украинского народа

https://racurs.ua/n186881-v-oon-obyasnili-pochemu-do-sih-por-ne-vidyat-dokazatelstv-genocida-ukrainskogo-naroda.html

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Комісія ООН досі не бачить доказів геноциду українського народу.

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На даному етапі ми все ще не дійшли висновку, що (в Україні — ред.) відбувається геноцид, — відповів голова Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні Ерік Мьосе журналістці «Радіо Свобода».

За його словами, комісія не має достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації Конвенції про геноцид.

Ми чудово усвідомлюємо занепокоєння та закиди щодо цього злочину. Тому ми досліджуємо це крок за кроком. На даний момент ми не маємо достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид, — сказав Мьосе.

Мьосе у коментарі «Радіо Свобода» сказав, що наразі експерти не мають «достатніх наявних доказів, які б відповідали юридичній кваліфікації, передбаченій Конвенцією про геноцид».

Ви пам’ятаєте, що це питання наміру, наміру злочинців. Має бути «потреба» знищити певну групу. І таке знищення, згідно з Конвенцією, має бути фізичним чи біологічним, — заявив голова Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень в Україні.

За півтора року повномасштабної війни армійці рф скоїли понад 100 тис. воєнних злочинів.

Окремо голова комісії виділив теми тортур та атак по енергетичній інфраструктурі, які за його словами «мають ознаки того, що це може бути злочином проти людяності».