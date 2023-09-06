Заседание апелляции по делу Коломойского не состоялось

https://racurs.ua/n186948-zasedanie-apellyacii-po-delu-kolomoyskogo-ne-sostoyalos.html

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​Засідання апеляції у справі Ігоря Коломойського не відбулося.

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У Центрі протидії корупції 6 вересня розповіли, що у зв’язку з відсутністю матеріалів з Шевченківського суду «засідання в Апеляційному суді Києва сьогодні не відбулося».

Олігарха Коломойського, який зараз перебуває у СІЗО, до суду не доставляли.

У ЦПК повідомили, що лише у четвер, 7 вересня, у Шевченківському суді буде проголошено повний текст рішення щодо обрання запобіжного заходу Коломойському.

Наступне засідання відбудеться 25 вересня. До цього часу олігарх перебуватиме в СІЗО, якщо не внесе заставу в 509 млн грн.

Суд арештував Коломойського 2 вересня.

У тексті підозри від СБУ він названий громадянином Ізраїлю та Кіпру. Коломойський підозрюється у «заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення».