​Засідання апеляції у справі Коломойського не відбулось

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Зала суду, де чекали на засідання у справі Коломойського десятки журналістів, фото - ЦПК
Засідання апеляції у справі Коломойського не відбулосьhttps://racurs.ua/ua/n186948-zasidannya-apelyaciyi-u-spravi-kolomoyskogo-ne-vidbulos.htmlРакурс
Засідання апеляції у справі Ігоря Коломойського не відбулося.
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У Центрі протидії корупції 6 вересня розповіли, що у зв’язку з відсутністю матеріалів з Шевченківського суду «засідання в Апеляційному суді Києва сьогодні не відбулося».
Олігарха Коломойського, який зараз перебуває у СІЗО, до суду не доставляли.
У ЦПК повідомили, що лише у четвер, 7 вересня, у Шевченківському суді буде проголошено повний текст рішення щодо обрання запобіжного заходу Коломойському.
Наступне засідання відбудеться 25 вересня. До цього часу олігарх перебуватиме в СІЗО, якщо не внесе заставу в 509 млн грн.
Суд арештував Коломойського 2 вересня.
У тексті підозри від СБУ він названий громадянином Ізраїлю та Кіпру. Коломойський підозрюється у «заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення».
Зокрема «шляхом створення імітації факту внесення Коломойським І.В. до каси Головного офісу АТ КБ „ПРИВАТБАНК“ без фактичного внесення таких грошових коштів до каси даної банківської установи створити фіктивні підстави для подальшого зарахування безготівкових коштів, що фактично готівкою Коломойським І.В. внесені до відділення зазначеного банку не були, на його банківський рахунок, що відкритий у даній банківській установі, отримавши у користування безготівкові кошти».