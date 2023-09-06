Полетаем, как в последний раз – на Камчатке отказались от чешских самолетов L-410 из-за отсутствия запчастей

https://racurs.ua/n186950-poletaem-kak-v-posledniy-raz-na-kamchatke-otkazalis-ot-cheshskih-samoletov-l-410-iz-za.html

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Літаки L-410 виробництва чеського заводу Aircraft Industries зняли з експлуатації на Камчатці (далекосхідний регіон рф). Літаки виробили ресурс у деяких вузлів і агрегатів, а замінити їх по паралельному імпорту неможливо.

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У далекосхідній авіакомпанії «Аврора» та владі регіону запевнили, що замінять L-410 іншим типами авіатехніки, а на транспортну доступність населених пунктів регіону відмова від експлуатації не вплине.

Камчатка — другий російський регіон, який зупинив експлуатацію L-410 через відсутність запчастин. На початку 2023 року такі літаки припинила використовувати компанія «Коміавіатранс» із Республіки Комі. У регіоні немає залізниці та слабо розвинена мережа автошляхів.

Ці літаки були найновішими у парку місцевого авіапідприємства, яке продовжує працювати на вироблених ще в СРСР Ан-26, Ан-28, Як-40, а також гелікоптерах сімейства Мі-8.

Влада Камчатки, де немає залізниці і слабо розвинена мережа автошляхів, робила ставку на авіатранспорт для перевезення пасажирів, пише російський РБК.

2023 року з крайового бюджету на місцеві рейси було виділено понад 1 млрд рублів.

L-410 виробництва чеського заводу Aircraft Industries можуть залежно від модифікації перевозити 17−19 пасажирів. На острові Камчатка влітку 2023 року такі літаки виконували рейси до п’яти важкодоступних населених пунктів.

У росії залишається сім комерційних операторів L-410, у парках яких загалом 28 таких літаків.

Санкції, введені після початку повномасштабного вторгнення військ рф в Україну Євросоюзом та США, мають на увазі, серед іншого, заборону на постачання до росії західної авіатехніки, запчастин до неї, а також обслуговування літаків.

Деякі російські компанії, у тому числі працюючі в галузі авіаперевезень, оминають санкції за рахунок «паралельного імпорту», проте постачання через треті країни часто значно збільшують як терміни доставки, так і вартість товарів.