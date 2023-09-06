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Ракурс
В Румынии упал российский военный дрон, фото: GeoConfirmed

В Румынии признали, что обнаружили обломки дрона на территории страны

6 сен 2023, 15:47
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Міністр оборони Румунії Ангел Тілвар визнав, що на території країни знайшли уламки безпілотника, схожого на ті, які росія використовувала для атак по Україні.


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Про це сьогодні, 6 вересня, повідомляє Antena 3 CNN.

Зазначається, що уламки виявили у повіті Тулча, поблизу села Плауру, розташованому на кордоні з Україною, після того, як росія здійснила нічні атаки на дунайські порти України.

(Пошуки — ред.) охопили дуже велику територію, в тому числі й територію, про яку точилися дискусії в публічному просторі, і я підтверджую, що на цій території були знайдені шматки, які можуть бути від дрона, — наголосив міністр.

Йдеться про дрона, який впав на території Румунії в ніч під час повітряної атаки по Україні, котру рашисти здійснювали в ніч на 4 вересня. Спочатку влада Румунії заперечувала падіння дрона на території країни, попри заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що Київ має відповідні фотодокази.

Згодом OSINT-аналітики GeoConfirmed ідентифікували місце падіння дрона — це точка в полі з координатами 45.328864, 28.803601, розташована за 1,5 км від села Плауру.

Джерело: Antena 3 CNN

Источник: Ракурс


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