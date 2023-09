У Румунії визнали, що знайшли уламки дрона на території країни

Міністр оборони Румунії Ангел Тілвар визнав, що на території країни знайшли уламки безпілотника, схожого на ті, які росія використовувала для атак по Україні.

Про це сьогодні, 6 вересня, повідомляє Antena 3 CNN.

Зазначається, що уламки виявили у повіті Тулча, поблизу села Плауру, розташованому на кордоні з Україною, після того, як росія здійснила нічні атаки на дунайські порти України.

Йдеться про дрона, який впав на території Румунії в ніч під час повітряної атаки по Україні, котру рашисти здійснювали в ніч на 4 вересня. Спочатку влада Румунії заперечувала падіння дрона на території країни, попри заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про те, що Київ має відповідні фотодокази.

Згодом OSINT-аналітики GeoConfirmed ідентифікували місце падіння дрона — це точка в полі з координатами 45.328864, 28.803601, розташована за 1,5 км від села Плауру.

