Уламки російських дронів. Фото:

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Білий дім прокоментував падіння російських дронів у двох країнах НАТО.

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Порушення «Шахедами» повітряного простору Латвії та Румунії є «не новим явищем». Однак Вашингтон уважно стежить за подіями. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Відповідна заява опублікована на сайті Білого дому.

Це, на жаль, не нове явище, як це сталося під час війни в Україні, коли фрагменти ракет або безпілотників іноді потрапляють в повітряні бої і падають на території сусідньої країни. Ми уважно стежимо за цим, — зазначив він.

Кірбі додав, що Сполучені Штати перебувають в тісному контакті з союзниками і партнерами з цього приводу. Наголосив, що ці випадки з «Шахедами» лише підкреслюють небезпеку, яку російська війна в Україні спричинила для всього європейського континенту.

Нагадаємо, 8 вересня в ході атаки по Україні група ударних БпЛА залетіла у повітряний простір Румунії. Жителі повітів Тулча та Констанца отримали сповіщення про загрозу падіння небезпечних об'єктів. Згодом «Шахеди» атакували Одеську область.

А 9 вересня стало відомо про падіння російського дрона-камікадзе в Латвії. Командування латвійських Збройних сил заявило, що появу дрона не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти Латвії, оскільки його метою була не ця країна.