У Латвії впав російський "шахед"

https://racurs.ua/ua/n199127-u-latviyi-vpav-rosiyskyy-shahed.html

Ракурс

Безпілотник, який упав у Латвії, був російським дроном типу «Шахед» із вибухівкою.

.

Пр це 9 вересня заявив командувач Збройних сил країни Леонід Калніньш.

Керівництво збройних сил заявило, що появу дрона не можна розглядати як відкриту військову ескалацію проти Латвії, оскільки його метою була не ця країна.

Дрон деактивували, наразі проводиться його аналіз для остаточного встановлення типу і обстеження на наявність західних комплектуючих.

За словами міністра оборони, Латвія посилить протиповітряну оборону на східному кордоні.

Латвійське видання Delfi з посиланням на Міністерство оборони країни пише, що російський безпілотник залетів у повітряний простір з білорусі. За попередньою інформацією, об'єкт у Латвії не мав «ворожих цілей». Розслідування ще проводитися, але за попередньою інформацією фахівців, дрон «не мав конкретної мети залітати в Латвію».

До Міністерства закордонних справ Латвії викликали представника російського посольства.