Розслідувачі з'ясували, що колишній координатор кампанії одного з кандидатів у президенти Румунії може бути пов'язаний із росіянами

https://racurs.ua/ua/n199832-eks-koordynator-kampaniyi-odnogo-z-kandydativ-u-prezydenty-rumuniyi-moje-buty-pov-yazanyy.html

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Розслідувачі з’ясували, що колишній координатор кампанії одного з кандидатів у президенти Румунії може бути пов’язаний із росіянами.

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Рареш Менеску — колишній координатор передвиборчої кампанії кандидата в президенти Румунії Мірчі Джоане може бути пов’язаний із росіянами. Про це йдеться у спільному розслідуванні Delfi Estonia, Context, Rise Moldova, Reporter. London і центру «Досьє".

Румунський політик, ексдепутат Рареш Менеску, як стверджується, до травня 2024 року був одним із керівників передвиборчого штабу Джоане, який на той момент ще обіймав посаду заступника генсека НАТО. Сам Джоане заперечує, що Менеску був серед координаторів його штабу.

Менеску, згідно з наявними у журналістів документами, є співвласником румунської компанії Beluga Ventures SRL. Його партнером виступає естонська компанія AK Beluga OU, одним із керівників якої значиться російський бізнесмен Олексій Козлов.

Журналісти зіставили фотографії Козлова з «Алексом Крепчинським» — «російським пропагандистом», унаслідок чого дійшли висновку, що це одна й та сама людина. Прямих зв’язків Козлова (Крепчинського) зі спецслужбами розслідувачі не виявили, але з’ясували, що він займався вербуванням українських ультраправих і брав участь у зборі інформації про антиросійських активістів в Україні. Пости Козлова (Крепчинського) часто потрапляли в прокремлівські пабліки, він також коментував пропагандистські матеріали, ідеться в публікації.

Сам Козлов заявив журналістам, що акаунт «Крепчинського» є фейковим і його особисті фотографії там підроблені. Він також запевнив, що ніколи не служив у російській армії, хоча в соцмережах багато його публікацій із зустрічей із військовослужбовцями і з військових заходів у росії.

Водночас Козлов підтвердив, що володіє молдавською компанією Noida Group SRL спільно з Андрієм Батіним, який, за даними розслідувачів, воював в Україні на боці російських сепаратистів у 2016 році. Сам Батін у розмові зі ЗМІ відкинув цю версію і не став коментувати своє фото зі зброєю в Донецьку.