Україна має фотодокази падіння дронів Shahed на території Румунії

https://racurs.ua/ua/n186882-ukrayina-maie-fotodokazy-padinnya-droniv-shahed-na-terytoriyi-krayiny-nato.html

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Україна має фотодокази падіння дронів Shahed на території Румунії під час російської повітряної атаки в ніч із 3 на 4 вересня.

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Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив під час спілкування з журналістами.

Я думаю, що конкретно в цьому випадку румунська влада зараз вивчає усі аспекти того, що відбулося. Безглуздо заперечувати, що туди щось впало. Ми авторитетно стверджуємо, із доказами, що це прилетіли дрони Shahed, — цитує Кулебу «Укрінформ».

Раніше у Міністерстві національної оборони Румунії заявили, що сьогоднішня російська атака «не становила прямої воєнної загрози для національної території чи територіальних вод Румунії».

Кулеба висловив думку, що румунська влада вирішила взяти паузу, щоб повністю дослідити ситуацію і зробити висновки. У цьому контексті він зазначив, що «є тенденції на намагання не [загострювати] інтерпретації тих чи інших подій з боку партнерів, щоб не бути втягнутими у безпосередній конфлікт».

Нагадаємо, російські «Шахеди» влучили по території Румунії. Про це повідомив уранці 4 вересня речник МЗС Олег Ніколенко. Він зазначив, що під час масованої атаки в районі Ізмаїльського порту російські безпілотники впали та здетонували на території сусідньої країни.