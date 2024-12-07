Україна різко розкритикувала втручання рф у вибори президента Румунії. Фото:

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Україна різко розкритикувала втручання росії у вибори президента Румунії.

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Київ висловив солідарність із Бухакрестом на тлі «безпрецедентної гібридної атаки росії проти румунської демократії». Втручання країни-агресора у внутрішні справи Румунії можна вважати спробою позбавити румунський народ конституційного права на вільне волевиявлення. Про це 7 листопада заявили в Міністерстві закордонних справ України.

Це черговий епізод ширшої гібридної агресії росії проти Європи та решти вільного світу, яка вже виявлялася останнім часом в активних російських зусиллях з розхитування ситуації в Грузії, Молдові та низці інших країн, — наголосили в дипломатичному відомстві.

В МЗС заявили, що подібне втручання росії у румунські справи лише підтверджує заяви України про те, що агресивні плани Кремля поширюються і на країни Євросоюзу та НАТО. Там заявили, що солідарність українців з румунським народом залишається непохитною.

Нагадаємо, що в першому турі перемогу здобув ультраправий політик Келін Джорджеску. Напередоні спецслужби опублікували документи, в яких йдеться, що на його користь могли вести агітацію боти в тік-тоці. Правоохоронці вважають, що це пов’язано з діяльністю росії.

Перше місце Джорджеску викликало побоювання та викликало протести. Згодом Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів.