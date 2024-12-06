Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів

https://racurs.ua/ua/n201901-vybory-prezydenta-u-rumuniyi-vidnovlyat-z-nulya-a-uryad-pryznachyt-novu-datu.html

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Конституційний суд Румунії анулював результати першого туру президентських виборів.

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Кандидатам доведеться повторно зареєструватися та пройти процедуру перевірки в ЦВК.

Нагадаємо, що в першому турі перемогу здобув ультраправий політик Келін Джорджеску. Напередоні спецслужби опублікували документи, в яких йдеться, що на його користь могли вести агітацію боти в тік-тоці. Правоохоронці вважають, що це пов’язано з діяльністю росії.

Тепер вибори доведеться починати з нуля, пише Digi24.

Анулювання результатів судді підтримали одноголосно. Рішення є остаточним і не підлягає оскарженню.

Виборчий процес почнеться з реєстрації та затвердження кандидатів.

Судді ухвалили рішення після термінових консультацій на тлі великої кількості нових запитів про скасування результатів президентських виборів. У запитах посилалися на документи, розсекречені Вищою радою оборони країни, — йдеться у матеріалі.

Напередодні Вища рада оборони розсекретила документи, пов’язані з передвиборчою кампанією переможця першого туру, ультраправого кандидата Келіна Джорджеску. Згідно з документами, Румунія стала об'єктом «агресивних російських гібридних дій», зокрема, в день і ніч виборів 24 листопада.

Крім того, служба розвідки Румунії повідомила, що отримала дані про «експлуатацію алгоритмів деяких платформ соцмереж для прискореного зростання популярності Джорджеску».

Раніше Єврокомісія зобов’язала TikTok зберегти дані, пов’язані з виборами президента Румунії, після розсекречення інформації про втручання рф. Там зазначили, що цей наказ поширюється і на дані щодо інших прийдешніх виборів у ЄС.

Джорджеску несподівано переміг у першому турі виборів 24 листопада. Напередодні голосування він посідав 4−5 місце в опитуваннях соціологів.

TikTok повідомив румунську владу про мережу акаунтів, пов’язаних із російським держЗМІ Sputnik, що націлювалися на користувачів у Румунії та Молдові. Алгоритми соцмереж використовували для маніпуляцій громадською думкою за два тижні до голосування і це різко підвищило популярність Джорджеску.

Національна рада телебачення і радіомовлення заявила, що значний вплив на президентські вибори мав саме TikTok. Передвиборча кампанія тут базувалася на «координації облікових записів, які активно поширювали агітацію, без належних позначок». Також є підозра, що величезна підтримка у TikTok Джорджеску є ознакою іноземного втручання.

Між першим і другим туром ультраправий кандидат у президенти Румунії Джорджеску заявив, що в разі своєї перемоги, заборонить транзит українського зерна та припинить військову допомогу Україні.

Він зазначив, що для нього на першому місці — румунський народ, тому не може уявити собі, «щоб поряд з Румунією, посеред Європи, була війна».

Також Джорджеску поставив під сумнів ефективність фінансування з фондів ЄС, яке спрямоване на економіку та розвиток Румунії.

Чи допомогли нам європейські фонди? Чи ми залежні від європейських фондів? Чи наша країна не може виробляти? Хіба у нас немає інших інвесторів? Гроші є скрізь у цьому світі, я вам скажу, — заявив він.

На початку тижня, відразу після парламентських виборів 1 грудня Конституційний суд Румунії визнав дійсними результати першого туру президентських виборів, у який пройшли ультраправий політик Келін Джорджеску та проєвропейська кандидатка Елена Ласконі.

Проєвропейські партії Румунії після виборів до парламенту домовились про коаліцію.

Сьогодні ми домовилися про формування майбутньої коаліції, яка забезпечить стабільність уряду та впровадить конкретні заходи для модернізації Румунії на благо всіх громадян, — йдеться у резолюції.

Партії також підтвердили продовження європейського та євроатлантичного шляху Румунії