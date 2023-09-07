США впервые передадут Украине конфискованные у олигархов рф активы

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США вперше передадуть Україні конфісковані у російських олігархів, котрі перебувають під санкціями, активи. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час спільної прес-конференції у Києві з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

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Ми вперше передаємо Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції, які тепер використовуватимуться для підтримки українських військових ветеранів, — вказав очільник Державного департаменту США.

Зі слів американського дипломата, «ті, хто сприяв агресивній війні путіна, повинні за це заплатити».

Йдеться про 5,4 млн дол., які плануюють направити на підтримку та реабілітацію ветеранів. Ці кошти спрямуюють Україні в рамках допомоги про яку оголосив Блінкен на понад 1 млрд дол. Приблизно 175 млн дол. направлять на компоненти систем ППО, ракети для HIMARS, боєприпаси, амуніцію та системи зв’язку. Ще 100 млн дол. підуть на забезпечення довгострокових військових потреб, а 90,5 млн дол. — на гуманітарну допомогу з розмінування.

Також 300 млн дол. направлять на підтримку зусиль правоохоронних органів з відновлення та підтримання правопорядку на звільнених територіях, зокрема у містах і селищах, які зазнають безперервних обстрілів рф.

206 млн дол. спрямують на гуманітарну допомогу, включаючи продовольство, воду та притулок для вимушених переселенців в Україні, а також біженців за кордоном.

203 млн дол. — на підтримку прозорості та підзвітності інституцій, посилення ключових реформ, пов’язаних з боротьбою з корупцією, верховенством права та правосуддям, а також на розслідування воєнних злочинів, скоєних росією.

Нагадаємо, Блінкен відвідав з офіційним візитом Київ 6 вересня.