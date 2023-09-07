Маск пытался помешать Украине атаковать флот россиян у Крыма, пишет CNN

https://racurs.ua/n187003-mask-pytalsya-pomeshat-ukraine-atakovat-flot-rossiyan-v-krymu-pishet-cnn.html

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Минулого року Ілон Маск потайки наказав технічним службам Starlink відключити звʼязок у районі окупованого Криму, щоб зірвати атаку українських морських дронів на Чорноморський флот рф.

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Це сталося після його розмови з російським вищим керівництвом — він всерйоз боявся, що росія вдасться до ядерного удару.

Цю ситуацію описав Волтер Айзексон у книзі про Маска, з уривком якої ознайомилися журналісти СNN. Рішення Маска призвело до того, що дрони втратили звʼязок, коли майже підійшли до цілей, а потім викинулися на берег.

Відновити звʼязок Маска просив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, але той відмовив. Зрештою 1 червня 2023 року Пентагон уклав угоду зі SpaceX про купівлю для України Starlink, які Маск не зміг би відключати за власним бажанням.

Як пише видання, цей епізод розкриває унікальне становище, в якому опинився Маск під час вторгнення рф в Україну.

На початку він погодився надати Україні термінали Starlink, утім коли та почала використовувати їх для наступу, у мільярдера з’явилися сумніви. Восени 2022 року SpaceX попередила Пентагон, що більше не може фінансувати Starlink в Україні. Зрештою компанія досягла угоди з американською та європейською владою щодо фінансування. Маск і SpecеX не відповіли на запити CNN щодо коментарів.