G20 согласилась предоставить Африканскому союзу членство в группе наравне с ЕС

https://racurs.ua/n187002-g20-soglasilas-predostavit-afrikanskomu-souzu-chlenstvo-v-gruppe-naravne-s-es.html

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G-20 погодилася прийняти до свого складу Африканський Союз.

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Bloomberg пише, що про це оголосять на саміті в Індії, який відбудеться 9−10 вересня.

Африканський Союз складається із 55 країн. Зараз він є «запрошеною міжнародною організацією», однак після прийняття до G-20 матиме такий самий статус, як і ЄС.

Так розвинені країни намагаються збільшити залученість африканських держав до вирішення глобальних проблем, таких як зміна клімату.