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Ракурс
Пограничники показали Блинкену сбитые российские дроны

Пограничники показали Блинкену сбитые российские дроны (ФОТО, ВИДЕО)

7 сен 2023, 16:51
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Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав позиції українських прикордонників поблизу Києва.


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Там йому показали збиті російські дрони, а також надане в рамках допомоги озброєння. Він особисто сів за кермо бронеавтомобіля Roshel Senator MRAP.

CNN пише, що візит був на околиці Києва.

Нагадаємо, Блінкен перебуває 7−8 вересня в Києві із візитом.

Візит Блінкена в Київ

Візит Блінкена в Київ

Візит Блінкена в Київ

Візит Блінкена в Київ

Источник: Ракурс


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