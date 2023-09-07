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Ракурс
Прикордонники показали Блінкену збиті російські дрони

Прикордонники показали Блінкену збиті російські дрони (ФОТО, ВІДЕО)

7 вер 2023, 16:51
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Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав позиції українських прикордонників поблизу Києва.


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Там йому показали збиті російські дрони, а також надане в рамках допомоги озброєння. Він особисто сів за кермо бронеавтомобіля Roshel Senator MRAP.

CNN пише, що візит був на околиці Києва.

Нагадаємо, Блінкен перебуває 7−8 вересня в Києві із візитом.

Візит Блінкена в Київ

Візит Блінкена в Київ

Візит Блінкена в Київ

Візит Блінкена в Київ

Джерело: Ракурс


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