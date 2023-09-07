Прикордонники показали Блінкену збиті російські дрони

https://racurs.ua/ua/n187001-prykordonnyky-pokazaly-blinkenu-zbyti-rosiyski-drony-foto-video.html

Ракурс

Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав позиції українських прикордонників поблизу Києва.

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Там йому показали збиті російські дрони, а також надане в рамках допомоги озброєння. Він особисто сів за кермо бронеавтомобіля Roshel Senator MRAP.

CNN пише, що візит був на околиці Києва.

Нагадаємо, Блінкен перебуває 7−8 вересня в Києві із візитом.