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Прикордонники показали Блінкену збиті російські дрони
Прикордонники показали Блінкену збиті російські дрони (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187001-prykordonnyky-pokazaly-blinkenu-zbyti-rosiyski-drony-foto-video.htmlРакурс
Держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав позиції українських прикордонників поблизу Києва.
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Там йому показали збиті російські дрони, а також надане в рамках допомоги озброєння. Він особисто сів за кермо бронеавтомобіля Roshel Senator MRAP.
CNN пише, що візит був на околиці Києва.
Нагадаємо, Блінкен перебуває 7−8 вересня в Києві із візитом.