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Ракурс
Повітряні сили показали, як Gepard збивав "шахеди" під час нічної атаки на півдні (ВІДЕО)

Повітряні сили показали, як Gepard збивав «шахеди» під час нічної атаки на півдні (ВІДЕО)

7 вер 2023, 16:41
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Повітряні сили показали, як Gepard збивав у ніч проти 7 вересня дрони-камікадзе Shahed під час нічної масованої атаки на Одещині.


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Окупаційна армія росії у ніч на 7 вересня в черговий раз вночі вкотре атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 25 з 33 «Шахедів», які летіли на Сумщину та Одещину.

Джерело: Ракурс


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