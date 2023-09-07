Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Повітряні сили показали, як Gepard збивав "шахеди" під час нічної атаки на півдні (ВІДЕО)
Повітряні сили показали, як Gepard збивав «шахеди» під час нічної атаки на півдні (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n187000-povitryani-syly-pokazaly-yak-gepard-zbyvav-shahedy-pid-chas-nichnoyi-ataky-na-pivdni-video.htmlРакурс
Повітряні сили показали, як Gepard збивав у ніч проти 7 вересня дрони-камікадзе Shahed під час нічної масованої атаки на Одещині.
.
Окупаційна армія росії у ніч на 7 вересня в черговий раз вночі вкотре атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 25 з 33 «Шахедів», які летіли на Сумщину та Одещину.
Кожен знав, що ми маємо залишитися тут, щоби було кому відстоювати столицю — суддя ВС Наталія Коваленко
SAP Україна: відрізана кінцівка
Як мінімізувати наслідки перебування на війні та зберегти родину
Колабораціонізм існує у кожній війні і боротьба з ним є обов’язковою складовою перемоги — голова Касаційного кримінального суду
Загрузка...