Повітряні сили показали, як Gepard збивав "шахеди" під час нічної атаки на півдні (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n187000-povitryani-syly-pokazaly-yak-gepard-zbyvav-shahedy-pid-chas-nichnoyi-ataky-na-pivdni-video.html

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Повітряні сили показали, як Gepard збивав у ніч проти 7 вересня дрони-камікадзе Shahed під час нічної масованої атаки на Одещині.

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Окупаційна армія росії у ніч на 7 вересня в черговий раз вночі вкотре атакувала Україну іранськими дронами-камікадзе. Сили ППО знищили 25 з 33 «Шахедів», які летіли на Сумщину та Одещину.